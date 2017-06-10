Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейс из Петербурга в Москву задержан на пять часов из-за технических неполадок

Происшествия
10 июня, 15:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, июня. /ТАСС

Как сообщил источник, борт снят с наряда, пассажиров отправят другим рейсом UTair и рейсами других авиакомпаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Авиарейс UT 360 Санкт- Петербург - Москва компании UTair задерживается почти на пять часов из-за технических неполадок. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в авиаотрасли.

"(Рейс) UT 360 - прерванный старт по технической причине, борт снят с наряда, пассажиров отправят другим рейсом UTair и рейсами других авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным табло аэропорта Пулково, самолет должен был вылететь в 10:20 мск. Сейчас на табло указано, что идет регистрация пассажиров.

По сообщениям местных СМИ, борт вышел на взлетную полосу и начал движение, однако из-за технических проблем не смог взлететь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
3
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
4
Сирийские войска вышли к границе с Ираком
5
Главы МИД России и Катара обсудят дипломатический кризис на Ближнем Востоке
6
Рейс из Петербурга в Москву задержан на пять часов из-за технических неполадок
7
На берегу водохранилища на Урале пропал четырехлетний мальчик
Темы дня
Загрузка...
Реклама