Рейс из Петербурга в Москву задержан на пять часов из-за технических неполадок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Авиарейс UT 360 Санкт- Петербург - Москва компании UTair задерживается почти на пять часов из-за технических неполадок. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в авиаотрасли.

"(Рейс) UT 360 - прерванный старт по технической причине, борт снят с наряда, пассажиров отправят другим рейсом UTair и рейсами других авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным табло аэропорта Пулково, самолет должен был вылететь в 10:20 мск. Сейчас на табло указано, что идет регистрация пассажиров.

По сообщениям местных СМИ, борт вышел на взлетную полосу и начал движение, однако из-за технических проблем не смог взлететь.