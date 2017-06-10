Рейс из Петербурга в Москву задержан на пять часов из-за технических неполадок

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Авиарейс UT 360 Санкт- Петербург - Москва компании UTair задерживается почти на пять часов из-за технических неполадок. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в авиаотрасли.
"(Рейс) UT 360 - прерванный старт по технической причине, борт снят с наряда, пассажиров отправят другим рейсом UTair и рейсами других авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным табло аэропорта Пулково, самолет должен был вылететь в 10:20 мск. Сейчас на табло указано, что идет регистрация пассажиров.
По сообщениям местных СМИ, борт вышел на взлетную полосу и начал движение, однако из-за технических проблем не смог взлететь.