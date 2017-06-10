Новозеландский футболист Вайнн выделил Смолова в составе сборной РоссииСпорт 10 июня, 16:37
Бой-реванш между Джошуа и Кличко может состояться в НигерииСпорт 10 июня, 15:54
Около 2 тысяч человек приняли участие в забеге на ВПП ростовского аэропорта ПлатовСпорт 10 июня, 15:53
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"Происшествия 10 июня, 15:46
Два советника премьер-министра Великобритании подали в отставкуМеждународная панорама 10 июня, 15:37
Собянин: программа реновации в Москве является примером инвестпроекта обновления жилфондаОбщество 10 июня, 15:31
Танкисты ЮВО выиграли Всеармейские соревнования по танковому биатлонуАрмия и ОПК 10 июня, 15:29
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в МосквеМосква 10 июня, 15:18
Российские артисты присоединились к флешмобу в честь Дня РоссииОбщество 10 июня, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ задержал управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - сказала она.
В результате его действий "Роснано" лишилось более 700 млн рублей.
По версии следствия, "Андрей Горьков в период с 2011 года по 2013 год вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка". В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.
"При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей", - сказала Петренко.
Андрей Горьков был задержан при тесном взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж. "В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения", - сообщила Петренко. Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу.