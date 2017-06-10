В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ задержал управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - сказала она.

В результате его действий "Роснано" лишилось более 700 млн рублей.

По версии следствия, "Андрей Горьков в период с 2011 года по 2013 год вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка". В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.

"При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей", - сказала Петренко.

Андрей Горьков был задержан при тесном взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж. "В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения", - сообщила Петренко. Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу.