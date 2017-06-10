Источник: четыре человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Жертвами стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья стали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых. Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека", - сказал источник. Полицейские пока не могут эвакуировать тела.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Все они госпитализированы с огнестрельными ранениями в Жуковскую городскую больницу.

В доме, откуда ведется стрельба, проживают четыре семьи. Как рассказали корреспонденту ТАСС очевидцы, стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.

Как передает корреспондент ТАСС, пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома.

Место ЧП оцеплено.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области, по предварительной информации, в поселке Кратово мужчина, 1967 года рождения, с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья.

В настоящее время бойцы СОБР Росгвардии начали штурм дома. Как передает корреспондент ТАСС, стрелок в ответ открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения, до этого он бросил две гранаты. Место ЧП оцеплено.