МВД: причиной гибели детей в Приморье могло стать желание сделать красивое селфи

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Причиной гибели детей на железной дороге в Приморье могло стать желание сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Такую версию выдвигает в своем сообщении управление МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.

"Два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя девочками 10 и 13 лет решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Для этого подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава. Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних, однако избежать наезда не удалось", - говорится в сообщении.

В субботу на участке между станциями Амурский залив и Надеждинская Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) локомотив сбил четырех детей в возрасте 10-12 лет. Два мальчика и девочка, погибли на месте, еще одна девочка госпитализирована с тяжелыми травмами. Сейчас она находится в реанимации.

По данному факту сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте и Дальневосточного следственного управления на транспорте проводят проверки. Устанавливаются все детали произошедшего.

В пресс-службе ДВЖД заявили, что причиной трагедии стало грубое нарушение пострадавшими правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, а именно хождение по путям в неустановленном месте и отсутствие контроля со стороны взрослых.