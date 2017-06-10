МВД: причиной гибели детей в Приморье могло стать желание сделать красивое селфи

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Причиной гибели детей на железной дороге в Приморье могло стать желание сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Такую версию выдвигает в своем сообщении управление МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.
"Два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя девочками 10 и 13 лет решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Для этого подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава. Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних, однако избежать наезда не удалось", - говорится в сообщении.
В субботу на участке между станциями Амурский залив и Надеждинская Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) локомотив сбил четырех детей в возрасте 10-12 лет. Два мальчика и девочка, погибли на месте, еще одна девочка госпитализирована с тяжелыми травмами. Сейчас она находится в реанимации.
По данному факту сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте и Дальневосточного следственного управления на транспорте проводят проверки. Устанавливаются все детали произошедшего.
В пресс-службе ДВЖД заявили, что причиной трагедии стало грубое нарушение пострадавшими правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, а именно хождение по путям в неустановленном месте и отсутствие контроля со стороны взрослых.