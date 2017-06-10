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Росгвардия штурмует дом в Подмосковье, откуда велась стрельба

Происшествия
10 июня, 18:47 дата обновления: 10 июня, 18:53 UTC+3

Стрелок в ответ открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения, до этого он бросил две гранаты

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Бойцы СОБР Росгвардии начали штурм дома в поселке Кратово Раменского района Подмосковья, откуда велась стрельба по прохожим.

Как передает коррепондент ТАСС, стрелок в ответ открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения, до этого он бросил две гранаты.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что "проводятся спецмероприятия по обезвреживанию стрелявшего".

Место ЧП оцеплено. Вместе с тем жильцы соседних домов прячутся в подвалах, это порядка 20 человек. Пока нет возможности их эвакуировать, так как мужчина на протяжении часа вел беспорядочную стрельбу из двуствольного ружья.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области, по предварительной информации, в поселке Кратово мужчина, 1967 года рождения, с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. "В результате стрельбы госпитализированы несколько человек с ранениями различными степени тяжести", - сообщили в полиции.

По меньше мере ранены три человека.

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