В больнице скончалась одна из жертв стрельбы в Подмосковье

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Одна из пострадавших в результате стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.
"В 19:20 мск пострадавшая женщина скончалась в Раменской больнице, ее муж находится в тяжелом состоянии", - сообщила она, добавив, что еще один раненый госпитализирован в Жуковскую больницу.
Фокина добавила, что по факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ - "Убийство".
По данным СК, сегодня днем мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина "Сайга" из своего домовладения на Пушкинской улице в поселке Кратово.
По информации источника в правоохранительных органах, погибли четыре человека. Число пострадавших уточняется.
Как передает корреспондент ТАСС, пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома. Место ЧП оцеплено.