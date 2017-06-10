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В больнице скончалась одна из жертв стрельбы в Подмосковье

Происшествия
10 июня, 20:04 UTC+3

Пока обезвредить стрелка не удается, бойцы Росгвардии штурмуют дом, передает корреспондент ТАСС с места событий

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Одна из пострадавших в результате стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.

"В 19:20 мск пострадавшая женщина скончалась в Раменской больнице, ее муж находится в тяжелом состоянии", - сообщила она, добавив, что еще один раненый госпитализирован в Жуковскую больницу.

Фокина добавила, что по факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ - "Убийство".

По данным СК, сегодня днем мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина "Сайга" из своего домовладения на Пушкинской улице в поселке Кратово.

По информации источника в правоохранительных органах, погибли четыре человека. Число пострадавших уточняется.

Как передает корреспондент ТАСС, пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома. Место ЧП оцеплено.

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