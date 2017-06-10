Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

По факту стрельбы в Раменском районе Подмосковья возбуждено дело

Происшествия
10 июня, 20:02 дата обновления: 10 июня, 20:41 UTC+3

Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), - сказал она.

Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела по факту стрельбы в Раменском районе. По поручению прокурора Московской области Александра Захарова на месте происшествия находится Раменский городской прокурор", - сказала собеседница агентства.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли четыре человека, двое находятся в больнице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в Раменском районе Подмосковья
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: устроивший стрельбу в Кратове мужчина сбежал из оцепленного дома
2
Часть дома, где забаррикадировался кратовский стрелок, горит
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
4
Путин: важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями
5
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
6
Трое детей погибли и один серьезно пострадал в результате наезда локомотива в Приморье
7
СМИ: экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП в Швейцарии
Темы дня
Загрузка...
Реклама