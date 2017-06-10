По факту стрельбы в Раменском районе Подмосковья возбуждено дело

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), - сказал она.
Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области.
"Прокуратура Московской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела по факту стрельбы в Раменском районе. По поручению прокурора Московской области Александра Захарова на месте происшествия находится Раменский городской прокурор", - сказала собеседница агентства.
По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли четыре человека, двое находятся в больнице.