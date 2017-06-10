Число преступлений со стрельбой в России за последние шесть лет выросло на треть

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество преступлений с применением огнестрельного оружия за шесть лет выросло в России на треть. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Если в 2008 - 2011 годах число преступлений с применением огнестрельного оружия снижалось (с 4400 до 3818), то после 2011 года стало стабильно расти", - сказал источник агентства. Пиковым стал 2015 год, когда с применением огнестрельного оружия было совершено 5400 преступлений.

В 2016 году в РФ было совершено 4992 таких преступления - на 30% больше, чем в 2011 году или 0,2% от общего числа всех видов преступлений за 2016 год.

Криминальная статистка не содержит данных о том, сколько таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.

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