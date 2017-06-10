Число преступлений со стрельбой в России за последние шесть лет выросло на треть

Сборные Шотландии и Англии сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018 по футболуСпорт 10 июня, 21:05
Politico: Трамп намерен отменить ряд решений Обамы о нормализации связей с КубойМеждународная панорама 10 июня, 20:53
СМИ: экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП в ШвейцарииПроисшествия 10 июня, 20:47
Ефимова стала первой на дистанции 100 м брассом на этапе серии "Маре Нострум" в МонакоСпорт 10 июня, 20:44
Трехлетний сын заместителя пресс-секретаря Белого дома сделал запись в Twitter материМеждународная панорама 10 июня, 20:29
Олимпийский чемпион Ухов победил на всероссийских соревнованиях в ЕриноСпорт 10 июня, 20:06
Елена Лашманова выиграла чемпионат России - 2017 по спортивной ходьбеСпорт 10 июня, 19:59
Адамс считает, что IAAF занимается "легким троллингом" в вопросе допуска россиян к стартамСпорт 10 июня, 19:58
Мозгов: сборная России способна одержать победу на Евробаскете-2017Спорт 10 июня, 19:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Количество преступлений с применением огнестрельного оружия за шесть лет выросло в России на треть. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Если в 2008 - 2011 годах число преступлений с применением огнестрельного оружия снижалось (с 4400 до 3818), то после 2011 года стало стабильно расти", - сказал источник агентства. Пиковым стал 2015 год, когда с применением огнестрельного оружия было совершено 5400 преступлений.
В 2016 году в РФ было совершено 4992 таких преступления - на 30% больше, чем в 2011 году или 0,2% от общего числа всех видов преступлений за 2016 год.
Криминальная статистка не содержит данных о том, сколько таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.
Неделю назад в Тверской области москвич после ссоры во время застолья застрелил из ружья девять человек. При этом ружье, как сообщали в полиции, было зарегистрировано на него в установленном законом порядке.
В субботу в Кратово Раменского района мужчина устроил беспорядочную стрельбу из своего домовладения, убив по меньшей мере четырех человек. Его обезвредить пока не удалось.