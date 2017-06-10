Часть дома, где забаррикадировался кратовский стрелок, горит

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Житель поселка Кратово в Раменском районе Подмосковья, открывший стрельбу из своего домовладения, вступил в перестрелку с правоохранительными органами.
Как передает корреспондент ТАСС, он закидал силовиков гранатами, сейчас ведется постоянная стрельба.
Сотрудники Росгвардии пытаются штурмом взять дом, часть которого горит.
Бойцы спецподразделения пытались вступить со стрелком в переговоры, применить отвлекающий маневр, но в ответ раздавалась лишь беспорядочная стрельба.
Сотрудники правоохранительных органов эвакуируют жителей всех соседних домов.