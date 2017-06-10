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СМИ: экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд госпитализирован после ДТП в Швейцарии

Происшествия
10 июня, 20:47 дата обновления: 10 июня, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

У 47-летнего экс-ведущего диагностирован перелом коленного сустава, угрозы его жизни нет

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Ричард Хаммонд

Ричард Хаммонд

© AP Photo/Lionel Cironneau

ЛОНДОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Один из бывших ведущих популярного британского шоу Top Gear Ричард Хаммонд был госпитализирован в субботу после аварии, произошедшей во время съемок нового шоу The Grand Tour в горах Швейцарии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

У 47-летнего ведущего диагностирован перелом коленного сустава, угрозы его жизни нет. "Ричард был в сознании и говорил, самостоятельно выбравшись из машины до того, как она загорелась. Он был доставлен авиационно-медицинской службой в больницу (швейцарского города) Санкт-Галлена для обследования, поскольку выяснилось, что у него перелом колена", - сказал представитель The Grand Tour.

В данный момент устанавливается причина, по которой могла произойти авария. Коллега Хаммонда по Top Gear Джереми Кларксон написал в своем микроблоге в Twitter, что это была "самая крупная и пугающая авария", которую ему приходилось видеть. "К счастью, с Ричардом все в порядке", - добавил он.

 

Хаммонд покинул Top Gear в 2015 году вслед за Джереми Кларксоном, с которым вещательная корпорации Би-би-си не продлила контракт из-за его ссоры с техническим продюсером, завершившейся потасовкой. Вместе с Кларксоном из программы ушел также ведущий Джеймс Мэй. Все трое позднее заключили контракт на создание нового автомобильного шоу на потоковом видеосервисе американской компании Amazon.

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