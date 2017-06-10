Яхта и скоростной катер столкнулись у берегов Крыма, есть пострадавшие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения яхты и скоростного катера в море у берегов Крыма близ Керчи. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе крымского МЧС.
"В результате происшествия два человека получили травмы, не совместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о столкновении прогулочной яхты и скоростного катера в акватории Черного моря у берегов Крыма.
"Поступило сообщение о столкновении прогулочной яхты "Соларис" и скоростного катера "ТК 0393" в акватории Черного моря в районе города Керчь. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.