Яхта и скоростной катер столкнулись у берегов Крыма, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения яхты и скоростного катера в море у берегов Крыма близ Керчи. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе крымского МЧС.

"В результате происшествия два человека получили травмы, не совместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о столкновении прогулочной яхты и скоростного катера в акватории Черного моря у берегов Крыма.

"Поступило сообщение о столкновении прогулочной яхты "Соларис" и скоростного катера "ТК 0393" в акватории Черного моря в районе города Керчь. По предварительным данным, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.