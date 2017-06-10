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Кратовский стрелок ранил сотрудника Росгвардии

Происшествия
10 июня, 21:50 UTC+3

По предварительным данным, он получил осколочное ранение руки

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Стрелок в Раменском районе Подмосковья ранил сотрудника Росгвардии. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина.

"Сотрудник Росгвардия был ранен, после чего его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести", - сказала она.

По предварительным данным, он получил осколочное ранение руки.

Ранее Фокина сообщила о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным СК, днем мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина "Сайга" из своего домовладения на Пушкинской улице в поселке Кратово.

Два человека госпитализированы, еще одна раненая женщина скончалась в больнице.

По информации источника в правоохранительных органах, всего погибли четыре человека.

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