Аэропорт Кёльн/Бонн не принимает рейсы из-за экстренной посадки пассажирского лайнера

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Аэропорт Кёльн/Бонн не принимает и не отправляет рейсы из-за экстренной посадки лайнера Airbus A319 с 151 пассажиром на борту. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной внеплановой посадки стал "подозрительный разговор" на борту самолета.

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Любляны в Лондон, приземлилось в 18:15 по местному времени (19:15 мск). "Незадолго до этого пилот был проинформирован о подозрительном разговоре на борту, из-за чего решился на экстренную посадку", - говорится в заявлении аэропорта. После посадки все пассажиры под надзором полиции были переправлены в транзитную зону для прохождения контроля.

Аэропорт временно приостановил работу. Инцидент привел к тому, что не менее шести самолетов были перенаправлены в другие воздушные гавани.