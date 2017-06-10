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Аэропорт Кёльн/Бонн не принимает рейсы из-за экстренной посадки пассажирского лайнера

Происшествия
10 июня, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной внеплановой посадки стал "подозрительный разговор" на борту самолета

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Аэропорт Кёльн/Бонн не принимает и не отправляет рейсы из-за экстренной посадки лайнера Airbus A319 с 151 пассажиром на борту. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной внеплановой посадки стал "подозрительный разговор" на борту самолета.

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Любляны в Лондон, приземлилось в 18:15 по местному времени (19:15 мск). "Незадолго до этого пилот был проинформирован о подозрительном разговоре на борту, из-за чего решился на экстренную посадку", - говорится в заявлении аэропорта. После посадки все пассажиры под надзором полиции были переправлены в транзитную зону для прохождения контроля.

Аэропорт временно приостановил работу. Инцидент привел к тому, что не менее шести самолетов были перенаправлены в другие воздушные гавани.

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