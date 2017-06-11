Обыск у оппозиционера Мальцева проходит в связи с насилием к представителю власти

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыск у оппозиционера Вячеслава Мальцева в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

"У Мальцева в деревне Лохино в Московской области действительно проходят сейчас следственные действия по уголовному делу, которое было возбуждено после несанкционированной акции 26 марта", - сказал он.

Адвокат также подтвердил задержание в рамках этого же дела другого соратника Мальцева - Алексея Политикова.

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке Сокольники или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели акцию в центре столицы, которая не была согласована с правительством Москвы.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В рамках дела арестованы четверо - Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. Еще двое - Юрий Кудий и Александр Шпаков - осуждены на 8 месяцев и 1,5 года колонии соответственно.