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Обыск у оппозиционера Мальцева проходит в связи с насилием к представителю власти

Происшествия
11 июня, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин также подтвердил задержание в рамках этого же дела другого соратника Вячеслава Мальцева - Алексея Политикова

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыск у оппозиционера Вячеслава Мальцева в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

"У Мальцева в деревне Лохино в Московской области действительно проходят сейчас следственные действия по уголовному делу, которое было возбуждено после несанкционированной акции 26 марта", - сказал он.

Адвокат также подтвердил задержание в рамках этого же дела другого соратника Мальцева - Алексея Политикова.

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке Сокольники или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели акцию в центре столицы, которая не была согласована с правительством Москвы.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В рамках дела арестованы четверо - Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. Еще двое - Юрий Кудий и Александр Шпаков - осуждены на 8 месяцев и 1,5 года колонии соответственно.

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