Почти 200 бойцов Росгвардии и МВД задействованы в операции по поимке кратовского стрелка

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Почти 200 бойцов Росгвардии и сотрудников МВД задействованы в специальной операции по обезвреживанию устроившего стрельбу мужчины в поселке Кратово.
Как передает корреспондент ТАСС, в общей сложности на месте ЧП работали порядка 200 сотрудников МВД.
Пока спецоперация результатов не принесла. Выстрелы, как и взрывы, которые ранее происходили с регулярной периодичностью, уже не слышны, правоохранительные органы ход операции не комментируют. Но жителям не разрешают вернуться в свои дома, началась эвакуация транспорта граждан.