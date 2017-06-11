Почти 200 бойцов Росгвардии и МВД задействованы в операции по поимке кратовского стрелка

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Почти 200 бойцов Росгвардии и сотрудников МВД задействованы в специальной операции по обезвреживанию устроившего стрельбу мужчины в поселке Кратово.

Как передает корреспондент ТАСС, в общей сложности на месте ЧП работали порядка 200 сотрудников МВД.

Пока спецоперация результатов не принесла. Выстрелы, как и взрывы, которые ранее происходили с регулярной периодичностью, уже не слышны, правоохранительные органы ход операции не комментируют. Но жителям не разрешают вернуться в свои дома, началась эвакуация транспорта граждан.