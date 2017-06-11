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Глава МВД: кратовский стрелок отстреливался несколько часов, после того как был блокирован

Происшествия
11 июня, 0:34 дата обновления: 11 июня, 1:20 UTC+3

В ходе спецоперации по поимке злоумушленника были ранены четыре спецназовца, их жизни ничего не угрожает, сообщил Владимир Колокольцев

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

© Михаил Метцель/ТАСС

КРАТОВО, 11 июня. /ТАСС/.  Житель поселка Кратово Раменского района Подмосковья отстреливался несколько часов, после того как был блокирован сотрудниками МВД и Росгвардии. Об этом сообщил в воскресенье глава МВД России Владимир Колокольцев.

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"Хочу доложить о том, что спецмероприятие завершено. Преступник был блокирован, на протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов", - сказал он.

По словам главы МВД, пострадали четыре спецназовца. "Они получили легкие ранения, угрозы для их жизни нет", - отметил Колокольцев.

По его словам, "в любом случае, преступнику не удалось вырваться за кольцо блокирования и фактически поставлена точка на этой ситуации". Колокольцев сообщил, что "следствие даст оценку действиям преступника и соответственно установит мотивы".

Подразделения действовали на высоком уровне

Владимир Колокольцев также отметил качественную работу всех подразделений, задействованных при обезвреживании кратовского стрелка.

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"Хотел бы отметить качественные действия спецназа, Росгвардии, спецподрзаделений МВД. Они работали в очень сложных условиях, это все отягощалось наступлением темного времени суток, пересеченной местностью, большим количеством строений", - сказал глава МВД.

Он пояснил, что на месте событий находятся строения, которые в народе называют "Шанхаем": люки, различные постройки и большие заросли. "Поэтому приходилось работать буквально шаг за шагом, зачищая территорию", - отметил глава МВД.

По словам Колоколцева, общая площадь территории (на которой проводилась спецоперация) составила порядка 36 соток. "Но с учетом очень компактного строительства в этом районе и с учетом больших зарослей, конечно, работать было очень тяжело", - подчеркнул он.

Командующий Росгвардией Центрального округа Павел Дашков также дал высокую оценку действиям подразделений.

Мотивы стрелка будут установлены в ходе следствия

Глава МВД России отметил, что мотивы расстрела людей в Кратово будут установлены в ходе следствия.

"Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы", - сказал он журналистам.

В результате стрельбы, устроенной в субботу жителем Кратова по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован. 

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