Глава МВД: кратовский стрелок отстреливался несколько часов, после того как был блокирован

КРАТОВО, 11 июня. /ТАСС/. Житель поселка Кратово Раменского района Подмосковья отстреливался несколько часов, после того как был блокирован сотрудниками МВД и Росгвардии. Об этом сообщил в воскресенье глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Хочу доложить о том, что спецмероприятие завершено. Преступник был блокирован, на протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов", - сказал он.

По словам главы МВД, пострадали четыре спецназовца. "Они получили легкие ранения, угрозы для их жизни нет", - отметил Колокольцев.

По его словам, "в любом случае, преступнику не удалось вырваться за кольцо блокирования и фактически поставлена точка на этой ситуации". Колокольцев сообщил, что "следствие даст оценку действиям преступника и соответственно установит мотивы".

Подразделения действовали на высоком уровне

Владимир Колокольцев также отметил качественную работу всех подразделений, задействованных при обезвреживании кратовского стрелка.

"Хотел бы отметить качественные действия спецназа, Росгвардии, спецподрзаделений МВД. Они работали в очень сложных условиях, это все отягощалось наступлением темного времени суток, пересеченной местностью, большим количеством строений", - сказал глава МВД.

Он пояснил, что на месте событий находятся строения, которые в народе называют "Шанхаем": люки, различные постройки и большие заросли. "Поэтому приходилось работать буквально шаг за шагом, зачищая территорию", - отметил глава МВД.

По словам Колоколцева, общая площадь территории (на которой проводилась спецоперация) составила порядка 36 соток. "Но с учетом очень компактного строительства в этом районе и с учетом больших зарослей, конечно, работать было очень тяжело", - подчеркнул он.

Командующий Росгвардией Центрального округа Павел Дашков также дал высокую оценку действиям подразделений.

Мотивы стрелка будут установлены в ходе следствия

Глава МВД России отметил, что мотивы расстрела людей в Кратово будут установлены в ходе следствия.

"Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы", - сказал он журналистам.

В результате стрельбы, устроенной в субботу жителем Кратова по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.