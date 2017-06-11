Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном Кратове

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Жители Раменского района Подмосковья встретили ночь на воскресенье в условиях повышенных мер безопасности. На поиски преступника, который несколькими часами ранее в поселке Кратово застрелил четырех человек, были стянуты почти 200 сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, а также бронетехника.

Итогом розыскных мероприятий стала ликвидация злоумышленника, оказавшего при задержании активное сопротивление. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, который на месте контролировал ход операции, отметил, что действия его подчиненных были качественными и профессиональными.

ЧП в Кратове

В субботу вечером злоумышленник, чье имя пока официально не названо, из окна дома по улице Пушкинской в поселке Кратово открыл огонь по случайным прохожим и соседям. Вскоре место происшествия оцепили сотрудники МВД. На их предложение сложить оружие и сдаться он не только не прекратил стрельбу, но и начал бросать боевые гранаты.

Мужчина, который, как предполагается, открыл стрельбу, имел боевой опыт. "По предварительным данным, у него конфликтов ни с кем не было", - сказал источник в правоохранительных органах. Судимостей гражданин также не имеет.

Через несколько часов уговорить сына сложить оружие попытался прибывший в Кратово отец стрелка, на его просьбы сдаться также последовали выстрелы. На фоне того, что район отличает плотная застройка, а в соседних домах остаются люди - до 20 человек - спецназ принял решение начать силовой захват. Однако штурм здания не увенчался успехом - преступник отстреливался, а также поджег свое укрытие и сбежал.

В кольце

К моменту, когда стрелку удалось покинуть дом, где он укрывался, поселок Картово уже был оцеплен силами МВД. На месте в общей сложности работали порядка 200 сотрудников ведомства. Кроме того, для усиления оперативной группы прибыли бронеавтомобили "Тигр", "Урал" и бронетранспортеры Росгвардии.

По словам Колокольцева, территорию, где его сотрудникам пришлось искать стрелка, в народе называют "Шанхаем": это люки, различные постройки и густые заросли. "Поэтому приходилось работать буквально шаг за шагом, зачищая территорию, - отметил глава МВД. - С учетом очень компактного строительства в этом районе и с учетом густых зарослей, конечно, работать было очень тяжело".

Министр добавил, что злоумышленник оказывал серьезное сопротивление. "Преступник был блокирован, на протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов", - сказал он.

Стрелявший ликвидирован

В начале новых суток официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что спецоперация в Кратове закончена. "Совместная операция МВД и Росгвардии завершена. Стрелявший ликвидирован, - сказала она. - При задержании он оказал активное сопротивление".

Спецоперация продолжалась семь часов. "Хотел бы отметить качественные действия спецназа, Росгвардии, спецподрзаделений МВД. Они работали в очень сложных условиях, это все отягощалось наступлением темного времени суток, пересеченной местностью, большим количеством строений", - сказал Колокольцев журналистам. Министр подчеркнул, что несмотря на то, что стрелявший сумел покинуть осаждаемый спецназом дом, ему не удалось прорваться за пределы оцепления.

Командующий Росгвардией Центрального округа Павел Дашков также дал высокую оценку действиям подразделений.

Уголовное дело

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела, которое открыто в связи с событиями в Кратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ - ст. 105 ("Убийство"), ст. 105 УК РФ через ст. 30 ("Покушение на убийство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), ст. 222 ч. 1 ("Незаконный оборот оружия"). По предварительной информации, на обезвреженного преступника не было зарегистрировано ни одной единицы оружия.

Кратово - поселок в Раменском районе Московской области России; крупнейший населенный пункт городского поселения Кратово. Его население - около 10 тыс. человек. Расположен в 20 км к юго-востоку от МКАД на 40-м километре Казанской железной дороги.