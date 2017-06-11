Полиция Кельна задержала трех пассажиров самолета после его экстренной посадки

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полиция Кельна задержала в субботу трех пассажиров лайнера Airbus A319, совершившего экстренную посадку в германском аэропорту Кельн/Бонн из-за "подозрительного разговора" на борту. В настоящий момент правоохранители допрашивают их, а также других пассажиров воздушного судна, пишет агентство Reuters.
По его данным, полиция взорвала изъятый у одного из задержанных мужчин рюкзак, информация о его содержимом не приводится.
Самолет, выполнявший рейс из Любляны в Лондон, приземлился в Кельне в субботу в 18:15 по местному времени (19:15 мск). Незадолго до этого пилот был проинформирован о "подозрительном разговоре" на борту, в связи с чем он принял решение выполнить экстренную посадку. После посадки все пассажиры под надзором полиции были переправлены в транзитную зону для прохождения контроля.
Аэропорт временно приостановил работу. Инцидент привел к тому, что не менее шести самолетов были перенаправлены в другие воздушные гавани.