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Полиция Кельна задержала трех пассажиров самолета после его экстренной посадки

Происшествия
11 июня, 3:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Полиция взорвала изъятый у одного из задержанных мужчин рюкзак, информация о его содержимом не приводится

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полиция Кельна задержала в субботу трех пассажиров лайнера Airbus A319, совершившего экстренную посадку в германском аэропорту Кельн/Бонн из-за "подозрительного разговора" на борту. В настоящий момент правоохранители допрашивают их, а также других пассажиров воздушного судна, пишет агентство Reuters.

По его данным, полиция взорвала изъятый у одного из задержанных мужчин рюкзак, информация о его содержимом не приводится.

Самолет, выполнявший рейс из Любляны в Лондон, приземлился в Кельне в субботу в 18:15 по местному времени (19:15 мск). Незадолго до этого пилот был проинформирован о "подозрительном разговоре" на борту, в связи с чем он принял решение выполнить экстренную посадку. После посадки все пассажиры под надзором полиции были переправлены в транзитную зону для прохождения контроля.

Аэропорт временно приостановил работу. Инцидент привел к тому, что не менее шести самолетов были перенаправлены в другие воздушные гавани.

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