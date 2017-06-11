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Пожар с дачного поселка на севере Бурятии перешел на лес

Происшествия
11 июня, 6:04 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Площадь очага составляет менее семи гектаров, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 11 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Пожар, начавшийся накануне в заброшенном дачном поселке на севере Бурятии, перешел на лес. Об этом сообщили в воскресенье в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

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"Из числа зарегистрированных очагов в регионе действует лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Причиной его возникновения стал переход огня с начавшегося бытового пожара на территории дачного поселка. Площадь очага составляет менее семи гектаров", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас огонь тушат 10 сотрудников лесной охраны, семь пожарных-парашютистов "Забайкальской базы авиационной охраны лесов", а также местные жители. Задействовано шесть единиц тяжелой и лесопожарной техники.

Всего на утро 11 июня на территории лесного фонда Бурятии зарегистрировано четыре лесных пожара в Муйском, Закаменском и Северо-Байкальском районах.

Возгорание на территории заброшенного дачного товарищества в 15 километрах от города Северобайкальск возникло накануне днем. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м. Огонь повредил, по предварительным данным, 50 построек. Полностью потушить пожар удалось ближе к полуночи. Сотрудники правоохранительных органов задержали возможного виновников: по данным республиканского МВД, это ранее судимый житель города Северобайкальск. По сообщению Сибирского регионального центра МЧС, виновных было двое - мужчина и женщина, они уже задержаны, их допрашивают.

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