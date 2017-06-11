Полиция Читы нашла в одной из квартир две тонны неотправленных писем

Новак ожидает начала восстановления спроса на нефть в I квартале 2018 годаЭкономика и бизнес 11 июня, 7:48
Пенс: из-за Парижского соглашения США лишились бы 6,5 млн рабочих мест за 25 летМеждународная панорама 11 июня, 7:24
Ямайский спринтер Болт выиграл свой последний забег на родинеСпорт 11 июня, 7:16
Пожар с дачного поселка на севере Бурятии перешел на лесПроисшествия 11 июня, 6:04
Российский гонщик Алешин стал участником массовой аварии на этапе IndycarСпорт 11 июня, 5:44
Внучка Трампа в будущем хочет стать морским пехотинцемОбщество 11 июня, 5:18
Лидер британских лейбористов пообещал поднять в парламенте вопрос о доверии правительствуМеждународная панорама 11 июня, 3:53
Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном КратовеПроисшествия 11 июня, 3:36
Усэйн Болт после завершения спортивной карьеры не намерен идти в политикуСпорт 11 июня, 3:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Читинская полиция обнаружила во время обыска одной из квартир две тонны неотправленных писем. Как сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, родственница хозяйки квартиры, у которой проводился обыск, работает на почте.
"При проведении обыска по уголовному делу в квартире подозреваемой полицейские обнаружили две тонны недоставленной почтовой корреспонденции. Установлено, что сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, является работником одного из почтовых отделений", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства ТАСС не смогли уточнить, в связи с каким уголовным делом проводился обыск.
Полиция выясняет, по какой причине письма, в том числе судебные, хранились в квартире. Возбуждено административное дело.