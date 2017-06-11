Полиция Читы нашла в одной из квартир две тонны неотправленных писем

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Читинская полиция обнаружила во время обыска одной из квартир две тонны неотправленных писем. Как сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, родственница хозяйки квартиры, у которой проводился обыск, работает на почте.

"При проведении обыска по уголовному делу в квартире подозреваемой полицейские обнаружили две тонны недоставленной почтовой корреспонденции. Установлено, что сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, является работником одного из почтовых отделений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС не смогли уточнить, в связи с каким уголовным делом проводился обыск.

Полиция выясняет, по какой причине письма, в том числе судебные, хранились в квартире. Возбуждено административное дело.