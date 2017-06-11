В Красноярском крае двое подростков погибли в ДТП, машиной управлял семиклассник

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НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Двое подростков погибли в ДТП в Березовском районе Красноярского края, еще трое пострадали, сообщили в региональном ГИБДД. За рулем автомобиля Honda находился семиклассник, полиция выясняет причины аварии.
"За рулем был мальчик 13 лет, семиклассник, он погиб. Пассажир 14 лет, восьмиклассник, тоже погиб. Трое пострадавших подростков - один 16 лет, двое 17 лет", - Рассказали в ГИБДД.
Все дети - жители поселка Зыково Березовского района. "Старшие закончили девять классов в прошлом году, нигде не учатся и не работают. Трое - учащиеся местной школы", - добавили в ведомстве.
Как уточнила пресс-служба краевого ГУ МВД, авария произошла утром на участке дороги Березовка - Зыково - Маганск. Водитель Honda не справился с управлением, и автомобиль врезался в бетонное ограждение. По предварительным данным, подростки были пьяны и не использовали ремни безопасности.