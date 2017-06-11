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Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла до 8 тыс. гектаров

Происшествия
11 июня, 10:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, июня. /ТАСС

В МЧС отметили, что в настоящее время лесные пожары не угрожают населенным пунктам

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НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла почти вдвое - до 8 тыс. га, из которых 7 тыс. приходится на Туву. Об этом сообщает в воскресенье федеральная Авиалесоохрана.

"В Сибири тушатся пожары на площади более 8 тыс. га, в том числе 7 тысяч га в Республике Тыва, 566 га в Иркутской области, 212 га в Забайкалье", - говорится в сообщении. В Красноярском крае и Бурятии площадь пожаров не превышает 100 га.

В Сибирском региональном центре МЧС сообщили ТАСС, что сейчас лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам. "Угрозы нет, но, несмотря на это, у нас дежурит авиация МЧС России. В Туве, Иркутской области, Забайкалье, Бурятии у нас работают вертолеты Ми-8", - сказали в ведомстве.

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