Задержан водитель катера, в пьяном виде столкнувшийся с яхтой у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Мужчина, управлявший катером, который столкнулся с яхтой близ Керчи, задержан - как выяснилось, в момент происшествия он был пьян. Об этом сообщает в воскресенье управление СК по Крыму.

"Задержан судоводитель катера "Стелс-007", решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

"По результатам медицинского освидетельствования установлено, что судоводитель катера "Стелс-007" находился в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в СК.

В ведомстве сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в субботу вечером у берегов Крыма столкнулись скоростной катер и прогулочная яхта "Соларис". Погибли два человека, по данным следствия, восемь человек получили травмы.