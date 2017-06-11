Задержан водитель катера, в пьяном виде столкнувшийся с яхтой у берегов Крыма

Путин отметил роль скачек на приз президента РФ в развитии и популяризации конного спортаСпорт 11 июня, 12:21
Петраков согласился временно тренировать ФК "Томь" без контрактаСпорт 11 июня, 12:19
Обезвредивших кратовского стрелка сотрудников Росгвардии и МВД представят к госнаградамПроисшествия 11 июня, 12:15
Бацарашкина заняла второе место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в АзербайджанеСпорт 11 июня, 11:59
Украинцы начали пересекать границу со странами ЕC в рамках "безвиза"Международная панорама 11 июня, 11:53
Пропуск травяного сезона не позволит Шараповой напрямую попасть на Открытый чемпионат СШАСпорт 11 июня, 11:26
Евкуров: чемпион ОИ Чахкиев может открыть школу бокса в ИнгушетииСпорт 11 июня, 10:59
ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежимеЭкономика и бизнес 11 июня, 10:48
Международный медиафорум в Крыму будет ежегоднымОбщество 11 июня, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Мужчина, управлявший катером, который столкнулся с яхтой близ Керчи, задержан - как выяснилось, в момент происшествия он был пьян. Об этом сообщает в воскресенье управление СК по Крыму.
"Задержан судоводитель катера "Стелс-007", решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
"По результатам медицинского освидетельствования установлено, что судоводитель катера "Стелс-007" находился в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в СК.
В ведомстве сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, в субботу вечером у берегов Крыма столкнулись скоростной катер и прогулочная яхта "Соларис". Погибли два человека, по данным следствия, восемь человек получили травмы.