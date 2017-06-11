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Источник: кратовский стрелок конфликтовал с несколькими соседями последние семь лет

Происшествия
11 июня, 12:39 дата обновления: 11 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

По данным собеседника ТАСС, у мужчины было сильное психическое расстройство

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Застреливший четырех человек житель подмосковного поселка Кратово конфликтовал с несколькими соседями на протяжении последних семи лет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"По предварительным данным, у Игоря Зенкова было сильное психическое расстройство. На этом фоне у него появились конфликты с несколькими соседями, которые продолжались последние семь лет", - сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что следователи уже опросили пострадавших, соседей и отца стрелка. По словам источника, в части дома еще происходит открытое горение, поэтому завалы еще до конца не разобраны. Он также сообщил, что следователи пока не установили местонахождение матери Зенкова.

Днем 10 июня мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина "Сайга" из своего домовладения на Пушкинской улице в поселке Кратово, в результате чего погибли четыре человека, двое находятся в больнице, ранение также получил сотрудник Росгвардии. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ - "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия".

Зенков был ликвидирован в ходе спецоперации, проходившей в ночь на воскресенье и длившейся семь часов. Он оказал активное сопротивление сотрудникам МВД и Росгвардии. В ходе операции по обезвреживанию подозреваемого четыре сотрудника спецподразделений получили осколочные ранения от взрыва гранат, которые применил Зенков.

По словам соседей, мужчина некогда работал в одном из подразделений МЧС.

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