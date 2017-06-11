У кратовского стрелка нашли ружье Иж-18 и пистолет "Маузер"

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у Игоря Зенкова, застрелившего четырех человек в подмосковном поселке Кратово, ружье Иж-18 и пистолет "Маузер". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, он вел стрельбу из Иж-18 и "Маузера". Это оружие было обнаружено при Зенкове", - сказал источник.
По его словам, никакого оружия на него зарегистрировано не было.
Операция по обезвреживанию Зенкова продолжалась семь часов. Он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
Источник сообщил, что информация о стрельбе от жителей Кратово поступила в 15:54 мск 10 июня. "Зенков открыл стрельбу из ружья со своего участка по людям, стоявшим возле дома напротив, двое из них скончались на месте", - сказал источник. В больницу были госпитализированы двое мужчин и женщина, которая впоследствии скончалась.
В 16:03 мск на место прибыли сотрудники полиции. "Сам Зенков в это время скрылся на своей половине дома, вторая принадлежит другому собственнику, который был также им застрелен. Его жена выжила, так как скрывалась все время в подвале", - рассказали в правоохранительных органах.
Стрельбу Зенков возобновил, когда на место прибыли бойцы Росгвардии, которые попытались проникнуть на участок дома. Мужчина бросил в них гранаты и открыл огонь. "Спустя какое-то время, когда была предпринята вторая попытка штурма и спецоперация возобновилась, Зенков продолжал отстреливаться", - добавил источник. В это время дом загорелся, и стрелку удалось выбраться на улицу, после полуночи было объявлено о его ликвидации.
В спецоперации были задействованы примерно 200 сотрудников МВД и Росгвардии. Четверо бойцов Росгвардии получили ранения. Дом сгорел, следственные действия там пока не начались.