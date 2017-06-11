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Топ-менеджер Роснано отвергает обвинение в махинациях на более чем 700 млн рублей

Происшествия
11 июня, 13:24 дата обновления: 11 июня, 13:51 UTC+3

Защита просит отпустить Андрея Горького под залог в 50 млн рублей

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Управляющий директор по инвестиционной деятельности Роснано Андрей Горьков отвергает обвинение по делу о махинациях на более чем 700 млн рублей. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте фигуранта.

"Горьков был задержан вчера (10 июня). Обвинение ему было предъявлено вчера. Свою вину он не признал", - сказал следователь, добавив, что уголовное дело в отношении Горькова было возбуждено 9 июня.

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По мнению представителя СК, Горьков, находясь на свободе, может скрыться от следствия, уничтожить доказательства, а также иным образом оказать давление на следствие. Ходатайство следователя об аресте поддержал прокурор.

При этом сам Горьков опроверг в суде информацию следователя о своем намерении скрыться. "Я не собирался никуда скрываться, я ехал в командировку в Китай. Туда ранее уже уехала часть коллег", - заявил он в суде.

Горьков отметил, что ранее неоднократно по работе ездил в командировки как по России, так и за рубеж. Он также сказал, что ничего не знал о возможности возбуждения в отношении него уголовного дела, и подтвердил, что не признает свою вину. "Никакого отношения к преступлению я не имею. На момент, когда у банка была отозвана лицензия, я не мог ни на что влиять, не мог распоряжаться финансами", - сказал он.

Защита попросила отпустить Горькова под залог в 50 млн рублей. "Мы просим избрать в отношении Горькова меру пресечения в виде залога в 50 млн рублей. Залогодатель в зале", - сказал адвокат.

Защитник также обратил внимание суда на формальность обвинения и отсутствие реальных доказательств по делу. "У нас есть доказательства, что в банке находились значительные активы компании. В зале находится зампредправления Роснано, который может подтвердить это", - сказал защитник. Он подчеркнул, что его клиенту вменяется совершение преступления семи-восьмилетней давности. "Если бы он хотел что-то уничтожить, то уже смог бы давно это сделать", - сказал защитник.

Другой адвокат топ-менеджера рассказал суду, что Горьков был переведен с должности финансового директора за восемь месяцев до того, как у банка была отозвана лицензия, и не мог ни на что влиять.

В чем обвиняется

Горьков обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным СК РФ, "Андрей Горьков в период с 2011 года по 2013 год вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка". В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.

При этом, как считает следствие, из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн рублей.

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