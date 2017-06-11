Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следствие по делу о нападении на полицейских на акции в Москве продлено до 26 сентября

Происшествия
11 июня, 16:10 дата обновления: 11 июня, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте седьмого фигуранта дела Алексея Политикова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Срок предварительного следствия по делу о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта продлен до 26 сентября. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда, где рассматривается вопрос об аресте седьмого фигуранта дела 34-летнего Алексея Политикова.

"Срок следствия по делу продлен до пяти месяцев, а именно до 26 сентября", - сказал он.

Следователь просит заключить обвиняемого под стражу, так как, находясь на свободе, Политиков может скрыться на территории азиатских стран. Он отметил, что ранее Политиков уже скрывался от следствия. Кроме того, пояснил следователь, задержанному вменяется совершение тяжкого преступления. По его словам, в ходе несанкционированной акции оппозиционер хватал сотрудников полиции за одежду, пытался повалить на землю, ударить ногой.

Адвокаты в свою очередь просили суд продлить их клиенту срок задержания на 72 часа. За это время защитники намерены предоставить в суд документы о состоянии здоровья Политикова, а также о возможности содержания его под домашним арестом в Москве. Решение по данному ходатайству суд примет позже в совещательной комнате.

Кроме того, защита просила суд не арестовывать Политикова, отмечая невозможность его побега. "Деться ему никуда невозможно, так как он единственный кормилец в семье", - сказал в суде его адвокат Сергей Бадамшин. Другой защитник подчеркнул, что заработная плата Политикова, который работает экспедитором, составляет 12 тыс. рублей. Поэтому, утверждает защита, он просто не сможет никуда сбежать.

Адвокаты просят избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Политиков в суде не стал выступать, лишь поддержал доводы защиты. "Возражаю против ходатайства следователя. Доводы защиты поддерживаю. Никуда скрываться не собираюсь", - сказал он.

 

Смотрите также

Суд приговорил к 8 месяцам заключения применившего насилие к полицейским на акции в Москве

Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейского

Суд арестовал шестого фигуранта по делу о нападении на полицейских 26 марта в Москве

Журналист Guardian признан невиновным в правонарушениях на акции 26 марта в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: Трамп отложил государственный визит в Великобританию
2
У кратовского стрелка нашли ружье Иж-18 и пистолет "Маузер"
3
Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым "закрытыми глазами"
4
Лайнер "Князь Владимир" отправится в первый круиз из Сочи в Крым
5
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
6
"Дело Тухачевского": как начались массовые репрессии в Красной армии
7
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама