Следствие по делу о нападении на полицейских на акции в Москве продлено до 26 сентября

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Срок предварительного следствия по делу о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта продлен до 26 сентября. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда, где рассматривается вопрос об аресте седьмого фигуранта дела 34-летнего Алексея Политикова.

"Срок следствия по делу продлен до пяти месяцев, а именно до 26 сентября", - сказал он.

Следователь просит заключить обвиняемого под стражу, так как, находясь на свободе, Политиков может скрыться на территории азиатских стран. Он отметил, что ранее Политиков уже скрывался от следствия. Кроме того, пояснил следователь, задержанному вменяется совершение тяжкого преступления. По его словам, в ходе несанкционированной акции оппозиционер хватал сотрудников полиции за одежду, пытался повалить на землю, ударить ногой.

Адвокаты в свою очередь просили суд продлить их клиенту срок задержания на 72 часа. За это время защитники намерены предоставить в суд документы о состоянии здоровья Политикова, а также о возможности содержания его под домашним арестом в Москве. Решение по данному ходатайству суд примет позже в совещательной комнате.

Кроме того, защита просила суд не арестовывать Политикова, отмечая невозможность его побега. "Деться ему никуда невозможно, так как он единственный кормилец в семье", - сказал в суде его адвокат Сергей Бадамшин. Другой защитник подчеркнул, что заработная плата Политикова, который работает экспедитором, составляет 12 тыс. рублей. Поэтому, утверждает защита, он просто не сможет никуда сбежать.

Адвокаты просят избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Политиков в суде не стал выступать, лишь поддержал доводы защиты. "Возражаю против ходатайства следователя. Доводы защиты поддерживаю. Никуда скрываться не собираюсь", - сказал он.