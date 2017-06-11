Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция ФРГ отпустила авиапассажиров, из-за которых самолет совершил внеплановую посадку

Происшествия
11 июня, 18:05 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Подозрения об их возможной причастности к террористам не подтвердились

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 11 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Полиция Германии приняла решение освободить трех пассажиров авиарейса Любляна - Лондон, из-за которых пилот лайнера компании Easyjet накануне был вынужден совершить внеплановую посадку в немецком аэропорту. Первоначальные подозрения об их возможной причастности к террористам не подтвердились, говорится в распространенном сообщении правоохранительных органов.

"Мы полагаем, что реальной угрозы не было", - отметили стражи порядка.

Вечером в субботу лайнер A319 со 151 пассажиром на борту совершил внеплановую посадку в германском аэропорту Кёльн/Бонн из-за "подозрительного разговора": якобы трое молодых людей регулярно использовали в своей речи слова "взрывчатка" и "бомба". Данная информация была передана через стюардов пилоту, который решил свершить внеплановую посадку.

Службы безопасности воздушной гавани, а также федеральная полиция еще накануне произвели обыск в самолете, и нашли сумку, которая не была зарегистрирована ни на одного пассажиров, она была уничтожена управляемым взрывом. Следов взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.

Смотрите также

Полиция Кельна задержала трех пассажиров самолета после его экстренной посадки

Аэропорт Кёльн/Бонн не принимает рейсы из-за экстренной посадки пассажирского лайнера

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лайнер "Князь Владимир" отправится в первый круиз из Сочи в Крым
2
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
3
Guardian: Трамп отложил государственный визит в Великобританию
4
Обезвредивших кратовского стрелка сотрудников Росгвардии и МВД представят к госнаградам
5
МИД эмирата: Катар не испытывает необходимости в продовольственной помощи со стороны РФ
6
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама