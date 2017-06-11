Полиция ФРГ отпустила авиапассажиров, из-за которых самолет совершил внеплановую посадку

БЕРЛИН, 11 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Полиция Германии приняла решение освободить трех пассажиров авиарейса Любляна - Лондон, из-за которых пилот лайнера компании Easyjet накануне был вынужден совершить внеплановую посадку в немецком аэропорту. Первоначальные подозрения об их возможной причастности к террористам не подтвердились, говорится в распространенном сообщении правоохранительных органов.

"Мы полагаем, что реальной угрозы не было", - отметили стражи порядка.

Вечером в субботу лайнер A319 со 151 пассажиром на борту совершил внеплановую посадку в германском аэропорту Кёльн/Бонн из-за "подозрительного разговора": якобы трое молодых людей регулярно использовали в своей речи слова "взрывчатка" и "бомба". Данная информация была передана через стюардов пилоту, который решил свершить внеплановую посадку.

Службы безопасности воздушной гавани, а также федеральная полиция еще накануне произвели обыск в самолете, и нашли сумку, которая не была зарегистрирована ни на одного пассажиров, она была уничтожена управляемым взрывом. Следов взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.