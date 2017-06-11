Неизвестные взломали сайт комитета по вопросам законности и правопорядка Петербурга

Россиянка Ласицкене победила в прыжках в высоту на турнире в НидерландахСпорт 11 июня, 19:49
СМИ: полиция отпустила всех подозреваемых в причастности к теракту в МанчестереМеждународная панорама 11 июня, 19:36
Российские волейболисты обыграли итальянцев в матче Мировой лигиСпорт 11 июня, 19:26
Тарпищев: с Надалем невозможно конкурировать на Roland GarrosТеннис 11 июня, 19:21
Сборная России выиграла польский этап чемпионата Европы по регби-7Спорт 11 июня, 19:04
Футболисты "Спартака" Ребров и Ещенко в День России представят кубок за победу в РФПЛСпорт 11 июня, 18:59
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круизОбщество 11 июня, 18:48
Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл Roland GarrosСпорт 11 июня, 18:28
Бывший тренер сборной РФ по футболу Капелло возглавил китайский "Цзянсу Сунин"Спорт 11 июня, 17:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сайт комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга был сегодня взломан, на нем была размещена несанкционированная информация, как и ранее на сайте Ярославской областной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.
"Сайт был взломан", - рассказал собеседник агентства. Представитель комитета воздержался от комментариев, однако отметил, что "к сожалению, ни один информационный ресурс не застрахован от действий злоумышленников".
К настоящему времени сайт возобновил работу в обычном режиме.
Ранее Ярославская областная прокуратура начала проверку в связи с неправомерным доступом неизвестных лиц к ее официальному сайту и размещения на нем несанкционированных сообщений.