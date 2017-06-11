Неизвестные взломали сайт комитета по вопросам законности и правопорядка Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сайт комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга был сегодня взломан, на нем была размещена несанкционированная информация, как и ранее на сайте Ярославской областной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

"Сайт был взломан", - рассказал собеседник агентства. Представитель комитета воздержался от комментариев, однако отметил, что "к сожалению, ни один информационный ресурс не застрахован от действий злоумышленников".

К настоящему времени сайт возобновил работу в обычном режиме.

Ранее Ярославская областная прокуратура начала проверку в связи с неправомерным доступом неизвестных лиц к ее официальному сайту и размещения на нем несанкционированных сообщений.