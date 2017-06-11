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Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье

Происшествия
11 июня, 20:42 дата обновления: 11 июня, 21:28 UTC+3

Авария произошла в Петровск-Забайкальском районе на 702-м километре трассы "Байкал"

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МОСКВА, ЧИТА. 11 июня. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае выросло до 10. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района края.

"Погибших на данный момент 10 человек. Там работают оперативные службы, достают людей", - сказал собеседник агентства. По его словам, в автобусе находились паломники. "Ехали из села Урлук. Это паломники, там был крестный ход", - пояснил собеседник агентства.

По данным Читинской епархии, на 10-12 июня была запланирована традиционная паломническая поездка к обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в село Урлук Красночикойского района.

МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Руководство МВД России направило группу офицеров ведомства в Петровск-Забайкальский район Забайкальского края для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 702-м километре автодороги Иркутск - Чита", - сказала она.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в Петровск-Забайкальском районе съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший более 50 человек, при этом восемь человек погибли и 25 пострадали. По его данным, авария произошла в 7 км западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы "Байкал".

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