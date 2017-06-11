ФСБ возбудила уголовное дело против марокканцев за попытку незаконно попасть в Норвегию

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МУРМАНСК, 11 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Следственный отдел Управления ФСБ России по Мурманской области возбудил уголовное дело против марокканцев, пытавшихся незаконно пересечь границу России и Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ.
"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление") ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации")", - сказали в ведомстве.
Четверо поданных Марокко были задержаны сотрудниками УФСБ России по Мурманской области совместно с военнослужащими пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия при попытке пересечения государственной границы. Подробности пока не разглашаются. По делу продолжаются следственные действия.