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Источник: пять человек пострадали при взрыве баллона с газом на рынке около МКАД

Происшествия
11 июня, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона возле строительного рынка "Мельница" около МКАД, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Из-за нарушения техники безопасности возле строительного рынка "Мельница" произошел взрыв баллона с газом. В результате произошедшего пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

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