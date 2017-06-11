Источник: пять человек пострадали при взрыве баллона с газом на рынке около МКАД

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона возле строительного рынка "Мельница" около МКАД, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Из-за нарушения техники безопасности возле строительного рынка "Мельница" произошел взрыв баллона с газом. В результате произошедшего пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.