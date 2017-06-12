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Le Figaro: неизвестный бросил коктейль Молотова в парижский ресторан

Происшествия
12 июня, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В результате вспыхнувшего в ресторане в пригороде Парижа пожара сильные ожоги получили четыре человека, еще один пострадавший отделался легкими травмами

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате пожара в ресторане в северном пригороде Парижа Обервилье (округ Сен-Дени). Причиной пожара стал коктейль Молотова, брошенный неизвестным, сообщила в воскресенье газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье вечером. Трое человек в получили в результате пожара сильные ожоги, их доставили в больницу на вертолете. Еще один пострадавший отделался легкими травмами.

О личности нападавшего на данный момент не сообщается.

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