Le Figaro: неизвестный бросил коктейль Молотова в парижский ресторан

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате пожара в ресторане в северном пригороде Парижа Обервилье (округ Сен-Дени). Причиной пожара стал коктейль Молотова, брошенный неизвестным, сообщила в воскресенье газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
По информации издания, инцидент произошел в воскресенье вечером. Трое человек в получили в результате пожара сильные ожоги, их доставили в больницу на вертолете. Еще один пострадавший отделался легкими травмами.
О личности нападавшего на данный момент не сообщается.