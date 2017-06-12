Le Figaro: неизвестный бросил коктейль Молотова в парижский ресторан

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате пожара в ресторане в северном пригороде Парижа Обервилье (округ Сен-Дени). Причиной пожара стал коктейль Молотова, брошенный неизвестным, сообщила в воскресенье газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье вечером. Трое человек в получили в результате пожара сильные ожоги, их доставили в больницу на вертолете. Еще один пострадавший отделался легкими травмами.

О личности нападавшего на данный момент не сообщается.