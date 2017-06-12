В результате ДТП в Забайкалье 37 человек госпитализированы в тяжелом состоянии

ЧИТА, 12 июня. /ТАСС/. 37 человек, пострадавших в крупном ДТП в Забайкалье, госпитализированы на данный момент в центральную больницу Петровск-Забайкальского района, сообщила ТАСС начальник медицинской части больницы Елена Макарова.

"37 человек пострадавших, преимущественно в тяжелом состоянии", - сказала она.

По словам Макаровой, в ближайшее время в больницу прибудет министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов. "Все бригады из Читы и руководство скоро будет у нас, два вертолета приземлилось из Бурятия и две бригады с оборудованием, будет проведен совместный осмотр пострадавших и транспортировка в Читу или в Бурятию", - пояснила собеседница агентства.

Помимо этого, в больницу, по ее словам, направлен самолет санитарной авиации. "Помощи достаточно", - подчеркнула Макарова.

Автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". По уточненным данным, погибли 11 человек, пострадали 40. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

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