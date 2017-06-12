Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет А330 компании China Eastern Airlines совершил аварийную посадку в Сиднее

Происшествия
12 июня, 2:20 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Причиной посадки стали неполадки с двигателем

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Самолет Airbus А330 китайской авиакомпании China Eastern Airlines, вылетевший из Сиднея в Шанхай, был вынужден после примерно часа полета вернуться и совершить аварийную посадку в аэропорту Сиднея. Об этом  сообщила телекомпания ABC.

Причиной экстренной посадки стал выход из строя одного из двигателей самолета. В соцсетях появились сделанные пассажирами фотографии, на которых видна огромная пробоина в двигателе.

Официальный представитель аэропорта Сиднея подтвердила факт экстренного возвращения самолета, выполнявшего рейс MU736 по маршруту Сидней-Шанхай, и сообщила, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Ожидается, что пассажиры отправятся в Шанхай дополнительным рейсом. В настоящее время международный аэропорт Сиднея работает с некоторыми задержками из-за сильного тумана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате ДТП в Забайкалье 37 человек госпитализированы в тяжелом состоянии
2
В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек
3
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
4
Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии
5
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
6
В Турции найдена древняя дрель возрастом 7,5 тыс. лет
7
Частная компания готовится к открытию скоростного сообщения на Черноморском побережье
Темы дня
Загрузка...
Реклама