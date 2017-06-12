Самолет А330 компании China Eastern Airlines совершил аварийную посадку в Сиднее

СИДНЕЙ, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Самолет Airbus А330 китайской авиакомпании China Eastern Airlines, вылетевший из Сиднея в Шанхай, был вынужден после примерно часа полета вернуться и совершить аварийную посадку в аэропорту Сиднея. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Причиной экстренной посадки стал выход из строя одного из двигателей самолета. В соцсетях появились сделанные пассажирами фотографии, на которых видна огромная пробоина в двигателе.

Официальный представитель аэропорта Сиднея подтвердила факт экстренного возвращения самолета, выполнявшего рейс MU736 по маршруту Сидней-Шанхай, и сообщила, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Ожидается, что пассажиры отправятся в Шанхай дополнительным рейсом. В настоящее время международный аэропорт Сиднея работает с некоторыми задержками из-за сильного тумана.