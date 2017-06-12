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Движение возобновлено на участке трассы в Забайкалье, где опрокинулся автобус

Происшествия
12 июня, 7:19 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Установлено, что на участке, где произошла авария, отсутствует бордюрное ограждение и не производятся ремонтные работы, сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков

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ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Автомобильное движение возобновлено на участке федеральной трассы "Байкал" в Забайкальском крае, где произошла авария автобуса с паломниками, в результате которой погибли 11 человек, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"Движение открыто, но производится под контролем экипажей полиции. Остатки автобуса будут транспортированы в город Петровск-Забайкальский, на штрафстоянку полиции", - сказал Марков.

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Он отметил, что процессуальные действия на месте происшествия завершены, следователи осмотрели автобус, тела погибших, а также участок дороги. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

"Установлено, что на участке, где произошла авария, отсутствует бордюрное ограждение, а ремонтные работы не производятся, то есть дорожники подготовили само полотно, а бордюры не установили. Знаки, предупреждающие о ремонтных работах, установлены за 10 км от места ДТП", - добавил пресс-секретарь.

Автобус, в котором находился 51 человек, упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". По уточненным данным, погибли 11 человек, 36 были госпитализированы, в том числе одна женщина находится в коме. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следственный комитет России проводит доследственную проверку по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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