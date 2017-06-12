В Андаманском море найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета ВВС Мьянмы

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Общее число обнаруженных во время поисково-спасательной операции в Андаманском море тел пассажиров военно-транспортного самолета Y-8 Вооруженных сил Мьянмы достигло 59. Об этом сообщило агентство Xinhua.
По его данным, на настоящий момент спасателям удалось достать из воды тела 26 мужчин, 23 женщин и девяти детей, идентифицировать останки еще одного человека не представляется возможным. Поисковая операция ведется у южного побережья Мьянмы, в ней задействованы девять кораблей ВМС республики, авиация и местные рыбаки.
Y-8 вылетел 7 июня из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Его обломки были обнаружены в море. По сведениям ВС Мьянмы, на борту самолета находились 122 пассажира: 14 членов экипажа и 108 человек из числа военнослужащих и членов их семей. Около 70 из них - гражданские лица, в частности, на борту находились 15 детей.