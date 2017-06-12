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Трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Томской области

Происшествия
12 июня, 11:55 дата обновления: 12 июня, 12:29 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 12, июня. /ТАСС

Начальник департамента здравоохранения региона Александр Холопов отметил, что травмы у детей несерьезные, опасений не вызывают

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ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Трое детей пострадали в аварии с рейсовым автобусом в Томской области, четыре человека из 24 получивших травмы находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил начальник департамента здравоохранения региона Александр Холопов.

"В числе доставленных (в Колпашево - прим. ТАСС) - трое детей. Травмы несерьезные, опасений они не вызывают", - сообщил Холопов.

"Госпитализировано в больницы региона 17 человек. Пятеро доставлены в Молчановскую больницу, состояние стабильное, легкой тяжести, и 12 - в Колпашево. Один ребенок в Колпашево просто в детском отделении, потому что мама пострадала, он не пострадавший. Семь - в средней степени тяжести, четыре - "тяжелые", - уточнил он.

По словам Холопова, на месте аварии помощь пострадавшим оказывалась санавиацией и бригадами трех районов.

Начальник департамента здравоохранения добавил, что один пациент в настоящее время оперируется. В отношении еще одного пострадавшего проводится консилиум в областной клинической больнице посредством телемедицины. "При необходимости врач будет вылетать в Колпашево для операции", - добавил Холопов.

Ранее сообщалось, что автобус с 27 пассажирами опрокинулся в понедельник около 12 часов на 261-м километре трассы Томск-Колпашево в районе поселка Сугот. 24 человека пострадали, погиб пятимесячный ребенок. СК проводит проверку.

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