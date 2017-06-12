Власти Томской области взяли на особый контроль расследование ДТП с автобусом

ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Власти Томской области взяли на особый контроль расследование ДТП с участием автобуса в Томской области, в котором погиб ребенок, еще 17 пассажиров были госпитализированы, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин поручил заместителю губернатора по вопросам безопасности Игорю Толстоносову взять на особый контроль расследование ДТП у села Сугот Колпашевского района, а также оказание помощи пострадавшим", - сообщили в пресс-службе.

По данным областных властей, ДТП произошло в понедельник в 12:50 (08:50 мск) на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Съехав в кювет, там перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель. Автобус принадлежит "Парабель АТП", в нем было 27 пассажиров. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок, 17 человек пострадали (госпитализированы). По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

"По данным департамента здравоохранения Томской области, в данный момент в больницах региона находятся 17 человек. 13 из них в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом состоянии. Пассажиры доставлены в больницы с ушибами и переломами разной степени тяжести. К проведению наиболее сложных операций подключены специалисты из Томска", - отметили в администрации.

По данным СК, 24 человека пострадали, погиб пятимесячный ребенок, ведомство проводит проверку.