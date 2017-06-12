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В Анталье погибла семилетняя девочка из России

Происшествия
12 июня, 13:31 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Ребенок скончался от полученных травм после падения с балкона

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АНКАРА, 12 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Семилетняя девочка из России погибла в понедельник при падении с балкона в Анталье. Эту информацию подтвердили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в этом городе.

Ранее агентство Dogan сообщило о том, что девочку привезли отдыхать в Турцию родители. После падения с четвертого этажа она была доставлена сотрудниками отеля в госпиталь Манавгат, где впоследствии скончалась от полученных травм.

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