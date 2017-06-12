В Анталье погибла семилетняя девочка из России

АНКАРА, 12 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Семилетняя девочка из России погибла в понедельник при падении с балкона в Анталье. Эту информацию подтвердили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в этом городе.

Ранее агентство Dogan сообщило о том, что девочку привезли отдыхать в Турцию родители. После падения с четвертого этажа она была доставлена сотрудниками отеля в госпиталь Манавгат, где впоследствии скончалась от полученных травм.