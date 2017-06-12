Во Владивостоке на несанкционированной акции оппозиции задержаны более 20 человек

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июня. /Корр. ТАСС /. Полиция задержала в понедельник во Владивостоке более 20 участников несанкционированной акции. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы УМВД по Приморскому краю Ирина Сырова.
"В несанкционированной акции во Владивостоке сегодня приняли участие около 200 человек. 22 человека за различные нарушения правил были доставлены в районный отдел полиции, где были составлены протоколы по факту нарушений установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции",- сказала она.
Как сообщалось ранее, во Владивостоке проведение акции оппозиции было согласовано, однако место ее проведения не устроило организаторов. Участники акции пришли на привокзальную площадь, где в это время проходил фестиваль казачьей культуры.
После нескольких попыток провести митинг оппозиционеры решили заменить его несанкционированной акцией у памятника адмиралу Макарову в центре Владивостока, где в это время было множество гуляющих.
После предупреждения полиции о незаконности акции часть участников отказалась разойтись. Они были задержаны полицией, остальные участники вновь вернулись на привокзальную площадь и устроили еще один несанкционированный митинг, после чего разошлись.