Трех пострадавших в ДТП с автобусом доставили на лечение в Томск

ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Санавиация доставила трех пассажиров автобуса, который перевернулся в Томской области, в региональный центр. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник областного департамента здравоохранения Александр Холопов.

"По эвакуации - пациенты в Томск доставлены срочно, оперативно", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что 17 человек, в том числе три ребенка, остаются в больницах после аварии.

Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших в результате происшествия. Трех человек с самыми серьезными травмами решили отправить в Томск.

ДТП произошло в 12:50 (08:50 мск) понедельника на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, перевозивший 27 пассажиров по маршруту Томск - Парабель, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок.