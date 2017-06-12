Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трех пострадавших в ДТП с автобусом доставили на лечение в Томск

Происшествия
12 июня, 17:23 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 12, июня. /ТАСС

В больницах после аварии остаются 17 человек, в том числе три ребенка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Санавиация доставила трех пассажиров автобуса, который перевернулся в Томской области, в региональный центр. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник областного департамента здравоохранения Александр Холопов.

"По эвакуации - пациенты в Томск доставлены срочно, оперативно", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что 17 человек, в том числе три ребенка, остаются в больницах после аварии.

Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших в результате происшествия. Трех человек с самыми серьезными травмами решили отправить в Томск.

ДТП произошло в 12:50 (08:50 мск) понедельника на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, перевозивший 27 пассажиров по маршруту Томск - Парабель, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала Алексея Навального
2
В Москве задержан участник акции, распыливший газовый баллончик в лицо бойцу ОМОН
3
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
4
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
5
Зарядка Овечкина и трофей "Спартака": любители спорта встретили День России в Сокольниках
6
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
7
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама