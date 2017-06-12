Трех пострадавших в ДТП с автобусом доставили на лечение в Томск

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ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Санавиация доставила трех пассажиров автобуса, который перевернулся в Томской области, в региональный центр. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник областного департамента здравоохранения Александр Холопов.
"По эвакуации - пациенты в Томск доставлены срочно, оперативно", - сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что 17 человек, в том числе три ребенка, остаются в больницах после аварии.
Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших в результате происшествия. Трех человек с самыми серьезными травмами решили отправить в Томск.
ДТП произошло в 12:50 (08:50 мск) понедельника на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, перевозивший 27 пассажиров по маршруту Томск - Парабель, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок.