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В Москве задержан участник акции, распыливший газовый баллончик в лицо бойцу ОМОН

Происшествия
12 июня, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В Росгвардии сообщили, что сотруднику ОМОН оказана медицинская помощь

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы участника несанкционированной акции, который распылил газовый баллончик в лицо сотруднику ОМОН. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

"В ходе выполнения задач по охране общественного порядка в центре столицы пострадал сотрудник ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве. Неизвестный, участвующий в несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза, - сообщили в Росгвардии. - Нарушитель общественного порядка задержан правоохранительными органами".

Сотруднику ОМОН оказана медицинская помощь.

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