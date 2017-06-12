Около 150 тысяч человек остались без воды в Одесской области из-за аварии на трубопроводе

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Авария произошла на магистральном водопроводе в Одесской области, без воды остались 150 тыс. человек. Об этом сообщило местное издание "Думская".

"Серьезная авария на магистральном водоводе диаметром 1200 мм произошла на Днепропетровской дороге, 80, - говорится в сообщении. - Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки - это примерно 150 тысяч человек. "Инфоксводоканал" направил во дворы автоцистерны с технической водой".

Авария случилась еще накануне, однако устранить ее до сих пор не удалось.