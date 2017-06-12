Около 150 тысяч человек остались без воды в Одесской области из-за аварии на трубопроводе

Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День РоссииОбщество 12 июня, 20:01
Триколор длиной 300 м пронесли по центральным улицам Ростова-на-Дону в День РоссииОбщество 12 июня, 19:51
Блогеры поздравили своих подписчиков с Днем России в Измайловском парке в МосквеОбщество 12 июня, 19:48
Народным гулянием, вручением паспортов и мотопробегом отметили День России в ПетрозаводскеОбщество 12 июня, 19:40
Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила ПекинСпорт 12 июня, 19:34
Parisien: "Спартак" готов заплатить €10 миллионов за футболиста "Лиона" КорнеСпорт 12 июня, 19:34
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День РоссииОбщество 12 июня, 19:12
"Матч ТВ" покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедерацийСпорт 12 июня, 19:08
Глава Ингушетии Евкуров удостоен памятной награды Объединенного мира борьбыСпорт 12 июня, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Авария произошла на магистральном водопроводе в Одесской области, без воды остались 150 тыс. человек. Об этом сообщило местное издание "Думская".
"Серьезная авария на магистральном водоводе диаметром 1200 мм произошла на Днепропетровской дороге, 80, - говорится в сообщении. - Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки - это примерно 150 тысяч человек. "Инфоксводоканал" направил во дворы автоцистерны с технической водой".
Авария случилась еще накануне, однако устранить ее до сих пор не удалось.