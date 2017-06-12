В ДТП в Тульской области погибли пять человек

ТУЛА, 12 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Двое детей оказались жертвами ДТП на трассе "Крым" в Тульской области, в результате которого всего погибли пять человек. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МВД Андрей Ярцев. Ранее в экстренной службе ТАСС сообщили об одном погибшем в аварии ребенке.

"Сейчас установлено, что количество погибших пять человек. На момент ДТП в Renault находились двое взрослых и два ребенка, во второй машине - двое взрослых и ребенок. Погибшие - это взрослые и ребенок из Renault, а также один взрослый и ребенок из автомобиля ВАЗ", - сказал Ярцев.

В полиции уточнили, что авария произошла в районе поселка Никольское около 18:00 мск. По предварительной версии, Renault выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ.

На месте работают оперативные службы и бригады скорой помощи.