Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в Туле

ТУЛА, 12 июня. /ТАСС/. Народный артист России и лидер популярной российской группы "Любэ" Николай Расторгуев был экстренно госпитализирован перед концертом в Туле, сообщил ТАСС источник в городской администрации.

"Николай Расторгуев перед концертом был госпитализирован на скорой помощи. Предварительно у него сердечный приступ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что концерт музыкального коллектива в рамках празднования Дня России состоялся, однако в нем не принял участие лидер группы.

"Любэ" - популярная группа, основанная в 1989 году. Ее бессменным лидером является Николай Расторгуев.