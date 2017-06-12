Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в Туле

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Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в ТулеПроисшествия 12 июня, 22:13
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ТУЛА, 12 июня. /ТАСС/. Народный артист России и лидер популярной российской группы "Любэ" Николай Расторгуев был экстренно госпитализирован перед концертом в Туле, сообщил ТАСС источник в городской администрации.
"Николай Расторгуев перед концертом был госпитализирован на скорой помощи. Предварительно у него сердечный приступ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что концерт музыкального коллектива в рамках празднования Дня России состоялся, однако в нем не принял участие лидер группы.
"Любэ" - популярная группа, основанная в 1989 году. Ее бессменным лидером является Николай Расторгуев.