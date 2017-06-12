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Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в Туле

Происшествия
12 июня, 22:13 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 12, июня. /ТАСС

По предварительным данным, у Николая Расторгуева сердечный приступ

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Николай Расторгуев

Николай Расторгуев

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТУЛА, 12 июня. /ТАСС/. Народный артист России и лидер популярной российской группы "Любэ" Николай Расторгуев был экстренно госпитализирован перед концертом в Туле, сообщил ТАСС источник в городской администрации.

"Николай Расторгуев перед концертом был госпитализирован на скорой помощи. Предварительно у него сердечный приступ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что концерт музыкального коллектива в рамках празднования Дня России состоялся, однако в нем не принял участие лидер группы.

"Любэ" - популярная группа, основанная в 1989 году. Ее бессменным лидером является Николай Расторгуев.

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Расторгуев, Николай Вячеславович
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