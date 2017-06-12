Предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими под Тулой остался в живых

ТУЛА, 12 июня. /ТАСС/. Находящийся в реанимации после аварии с пятью погибшими молодой мужчина управлял автомобилем Renault, который по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, сообщили ТАСС в УМВД по Тульской области.

"В автомобиле Renault находились женщина 1949 года рождения, ее внучка 2010 года, которые погибли, а также водитель - мужчина 1982 года рождения и мальчик 2004 года, которые госпитализированы, - уточнили в полиции. - Из ВАЗ погибли все - управлявшая легковым авто женщина 1980 года рождения, ее дочка 2001 года, и еще одна женщина 1976 года рождения".

По данным полиции, автомобиль Renault с орловскими номерами двигался в направлении юга, ВАЗ направлялся на север.

Как ранее сообщал ТАСС, ДТП с участием автомобилей Renault и ВАЗ произошло около 18:00 мск.