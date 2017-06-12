МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой

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ТУЛА, 12 июня. /ТАСС/. Управлением МВД по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе "Крым", в котором погибли пять человек и еще двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц", - сказали в пресс-службе.
Как ранее сообщал ТАСС, ДТП с участием автомобилей Renault и ВАЗ произошло около 18:00 мск. По предварительной версии, Renault выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ. По данным регионального УМВД, на момент ДТП в иномарке находились двое взрослых и два ребенка, во второй машине - двое взрослых и ребенок.
Погибшие - это взрослый и ребенок из Renault, а также двое взрослых и ребенок из ВАЗа. Мужчина и ребенок, пострадавшие в ДТП, находятся в реанимации.
Renault управлял молодой человек 1982 года, он находится в реанимации.