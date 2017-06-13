Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы назначил Алексею Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции оппозиции.
Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, Навальный признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга").
"Назначить Навальному наказание в виде 30 суток административного ареста. Срок административного ареста исчислять с 13:30 мск 12 июня", - огласила судья. Таким образом, Навальный выйдет на свободу 12 июля.
Как отмечается в решении суда, вина Навального подтверждается материалами дела, в том числе исследованием фоторесурсов и фототаблиц. Принимая решение о назначении наказания, суд учел, что Навальный уже был ранее привлечен к административной ответственности.
В ходе заседания адвокаты заявили ряд ходатайств, в том числе о прекращении административного производства и ведении видеосъемки. В удовлетворении всех заявленных ходатайств суд отказал, посчитав их необоснованными. После этого защита Навального обвинила судью в предвзятости и заявила ей отвод, который также не был удовлетворен.
В суде Навальный не признал своей вины. "Мое право участвовать в протестных акциях и звать на них других прописано в конституции РФ", - сказал он.
Его адвокаты также заявили об отсутствии доказательств того, что участники несанкционированной акции выходили на Тверскую именно в связи с призывами Навального.
После заседания адвокат Навального Дмитрий Терехов сообщил ТАСС, что в ближайшие два дня защита обжалует сегодняшнее решение. Однако адвокат подчеркнул, что не надеется на положительное для своего подзащитного решение Мосгорсуда.
В этом случае, отметил Терехов, защита намерена дойти до Европейского суда по правам человека.
Как ожидается Навальный будет 13 июня доставлен в ИВС для отбытия наказания.
Ранее прокуратура Москвы предупреждала организаторов и участников сегодняшней акции на проспекте Академика Сахарова о нарушении закона в случае, если они попытаются провести несанкционированное мероприятие на Тверской улице.