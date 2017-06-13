В реанимации остаются 19 пострадавших в ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Медики продолжают бороться за жизни пострадавших в крупном ДТП с автобусом паломников в Забайкалье: 19 человек находятся в реанимации, в том числе одна девочка - в состоянии комы, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого минздрава.

"В реанимации разных больниц Забайкальского края и Республики Бурятия находятся 19 человек. В их числе две девочки, они размещены в больнице скорой медицинской помощи в Бурятии. Состояние одной девочки - стабильно тяжелое, она прооперирована, в сознании. Вторая девочка в коме, без сознания, прооперирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - сказали в пресс- службе.

В реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ остаются двое нетранспортабельных пострадавших. Их состояние стабильно тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ, им оказывают необходимое лечение. Консультации этих пострадавших провели главные травматолог и реаниматолог страны.

Еще 11 человек находятся в краевой клинической больнице (ККБ) в Чите, пять из них - в реанимации, их состояние - стабильно тяжелое, угрозы их жизни нет. Шесть человек помещены в отделения общей травматологии, общей хирургии и нейрохирургии ККБ, пять из них - в состоянии средней степени тяжести, состояние одного оценивают как удовлетворительное.

"В первой городской больницы Читы находятся 11 человек: один - в реанимации, в стабильно-тяжелом состоянии, десять - в отделении травматологии, в состоянии средней степени тяжести", - добавили в министерстве.

Кроме того, девять пострадавших размещены в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко в Улан-Удэ. Все они находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, они получают специальное лечение, по оценке врачей, динамика положительная.

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. В рамках расследования следователи также выясняют признаки халатности (ст. 293 УК РФ) работников компании, обслуживающей дорогу.