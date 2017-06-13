Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В реанимации остаются 19 пострадавших в ДТП в Забайкалье

Происшествия
13 июня, 3:50 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Один ребенок находится в состоянии комы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Медики продолжают бороться за жизни пострадавших в крупном ДТП с автобусом паломников в Забайкалье: 19 человек находятся в реанимации, в том числе одна девочка - в состоянии комы, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого минздрава.

Читайте также новости по теме:
ДТП с автобусом в Забайкалье
© Антон Новодережкин/ТАСС

Число жертв ДТП с паломниками в Забайкалье возросло до 13

Семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выплатят по 1 млн рублей

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12

"В реанимации разных больниц Забайкальского края и Республики Бурятия находятся 19 человек. В их числе две девочки, они размещены в больнице скорой медицинской помощи в Бурятии. Состояние одной девочки - стабильно тяжелое, она прооперирована, в сознании. Вторая девочка в коме, без сознания, прооперирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", - сказали в пресс- службе.

В реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ остаются двое нетранспортабельных пострадавших. Их состояние стабильно тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ, им оказывают необходимое лечение. Консультации этих пострадавших провели главные травматолог и реаниматолог страны.

Еще 11 человек находятся в краевой клинической больнице (ККБ) в Чите, пять из них - в реанимации, их состояние - стабильно тяжелое, угрозы их жизни нет. Шесть человек помещены в отделения общей травматологии, общей хирургии и нейрохирургии ККБ, пять из них - в состоянии средней степени тяжести, состояние одного оценивают как удовлетворительное.

"В первой городской больницы Читы находятся 11 человек: один - в реанимации, в стабильно-тяжелом состоянии, десять - в отделении травматологии, в состоянии средней степени тяжести", - добавили в министерстве.

Кроме того, девять пострадавших размещены в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко в Улан-Удэ. Все они находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, они получают специальное лечение, по оценке врачей, динамика положительная.

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. В рамках расследования следователи также выясняют признаки халатности (ст. 293 УК РФ) работников компании, обслуживающей дорогу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом в Забайкалье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
2
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
3
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
4
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
5
Путин: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран
6
Путин: фильм Кубрика о противостоянии США и СССР предупреждает о реальных опасностях
7
Журнал Forbes назвал рэпера Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью
Темы дня
Загрузка...
Реклама